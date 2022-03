Tidligere Motvind-lede Jan Helge Vassbø hentet i forrige uke 60 ukrainske flyktninger fra Polen til Norge.

Jan Helge Vassbø sier at norske myndigheter må brette opp ermene for nå kommer trykket med flyktninger. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Nå er han tilbake i Krakow for å hente flere. Han forteller om kaotiske tilstander i den flyktningtunge byen.

– Det er mer kaotisk her enn langs grensen. Det er kaldt og mange har ikke et sted å sove. Langs grensen er det satt opp store mottak med mat, senger, politi og Røde Kors. Men det stopper opp i de store byene, sier Vassbø.

Det har kommet godt over 1 million ukrainske flyktninger til Polen siden krigen startet. FN anslår at av de 2 millionene som har flyktet fra Ukraina, har 1,2 millioner endt opp i Polen.

Flyktninger har strømmet inn til Krakow og andre polske storbyer. Foto: Jan Helge Vassbø

Vassbø har startet organisasjonen Nordic SOS Ukraine, med et mål om å hjelpe flyktningene komme seg til Norden.

– I dag har vi sendt av gårde 110 flyktninger, og det skal komme to nye busser på lørdag. Sier Vassbø.

Skal sette opp gratis tog

Mens de jobber med å få busset flyktningene ut av Polen, er arbeidet også i gang med å få på plass en mer permanent løsning.

– Nå jobber vi med en plan som flyktningene kan følge for å ta gratis tog til havnebyene i Polen, og derifra ta gratis ferge til Sverige, sier han.

Ukrainske flyktninger som venter på å kunne reise videre til Norden. Foto: Jan Helge Vassbø

Fra Sverige regner Vassbø med at flere av flyktningene vil komme seg videre til både Norge og Danmark.

– Når det er på plass, så har ikke vi lenger noen kontroll. Da er det opp til norske og svenske myndigheter å organisere resten.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har ikke ønsket å gi en kommentar til denne saken, men har referert til talen hun holdt til Stortinget torsdag.

– Når det gjelder det å reise til et naboland for å ta med personer til Norge, skal man også vite hva man gjør og man skal vite hvem man tar med seg. Primært fraråder vi at det organiseres private transporter av ukrainske flyktninger mellom europeiske land.

– Latterlig

Vassbø har prøvd å få til et samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI) uten hell.

– Vi har ikke fått til noe samarbeid foreløpig, men de vet at vi er her.

Flyktningene får informasjon om hvordan de skal komme seg videre til Norge. Foto: Jan Helge Vassbø

Statsminister Jonas Gahr Støre advarte også tidligere denne uken mot organisert privat bussing av flyktninger til Norge.

– Det er fordi det kan bli mange flyktninger og da er det viktig at de som kommer til Norge kommer dit de skal og at folk opplever at det er kontroll med atkomstene. Jeg håper flest mulig retter sin hjelp mot organisasjoner som har erfaring med denne typen situasjoner, sa Støre til VG.

Vassbø er ikke akkurat imponert over innsatsen fra regjeringen.

– Det er ganske latterlig med tanke på at Polen har tatt imot nesten halvannen million. Dette burde regjeringen ha tenkt på for lenge siden. De har ikke gjort jobben sin, sier han og legger til:

– Nå må myndighetene forberede seg og brette opp ermene, for nå kommer trykket.