Aleksandre Mjavanadse pakkar bagasjen ut av bussen han har halde til i, i over to og eit halvt døgn.

På parkeringsplassen på Ålgård i Rogaland fordeler han det dei fekk med seg ut frå Ukraina til seg sjølv og til kona og dei to døtrene.

Han er takksam for å ha kome til Noreg, men er sterkt prega av krigen og den lange reisa.

– Me har familie igjen i Ukraina og eg tenker heile tida på korleis det går med dei, seier han.

Endeleg framme

Ei av dei friviljuge som sto klar til å ønskje dei om lag 60 flyktningane velkommen var Emilie Adhiambo Oyamo. Ho er 14 år og kjem frå Undheim på Jæren.

–Det er viktigare å hjelpa her enn å sitja heime og sjå på fjernsyn ein søndagskveld, seier ho.

14-åringen veit at det er mange barn og unge blant dei som kjem. Det yngste barnet er fødd i 2021.

Friviljuge Emilie Adhiambo Oyamo (14), hjelper til med å brette klede Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er sikkert meir spanande for dei å møte andre unge slik som oss, i staden for berre vaksne folk. Me skal ta imot dei og leka med dei som vil det, seier Emilie.

I løpet av søndagskvelden har ho bore opp klede og sko i andre etasje. Ho har sortert gåvene frå folk i området etter storleik, og ho har bretta dei fint saman.

Mange har møtt opp

– Det er heilt fantastisk med alle som vil vera med å hjelpa, sa Olav Aarsland litt tidlegare på kvelden.

Olav Aarsland – medeigar Gjesdal gjestgiveri Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Folk kjem med klede og utstyr. Det rører i hjarta, seier Aarsland.

Han er medeigar i Gjesdal gjestgiveri, som har stått tomt ei lang stund. Heile dagen har friviljuge jobba med å gjera klar mat, ordna romma og organisere mottaket av 60 ukrainarar.

Først skal flyktningane registrerast, deretter får dei eit måltid varm mat og så skal dei få installere seg på romma sine.

– Etter det får me konsentrera oss om å vera medmenneske, seier Aarsland.

Han har ikkje nokon avtale om korleis betalinga for flyktningane skal organiserast, men han reknar med å finne det ut i samarbeid med Gjesdal kommune.

Eit privat initiativ

Då Jan Helge Vassbø hadde sett på fjernsyn tidlegare i veka, korleis ukrainarane hadde det i det krigsherja landet sitt, måtte han gjera noko for å hjelpa.

Olga Zetterstrøm og Jan Helge Vassbø før dei reiste til Polen og henta 65 flyktningar frå Ukraina. Foto: Ole Andreas Bø / Ole Andreas Bø

Saman med Olga Zetterstrøm har han stått i fremste rekke for å få med to bussar frå Sandnes i Rogaland ned til grensa mellom Polen og Ukraina.

I den polske byen Korczova, rett vest for den kjende ukrainske byen Lviv, henta dei om lag 65 ukrainske flyktningar.

Det skjedde på fredag morgon, og starten på heimreisa blei dramatisk.

Alt på fredag kveld, då dei to bussane var på motorvegen i nærleiken av byen Szczecin, nordvest i Polen, skjedde noko svært alvorleg.

Ein lastebil trefte bussen på venstre sida framme, då bussen skifta felt. Det blei så store skader at verken buss eller lastebil kunne køyra vidare.

Den eine bussen blei kraftig ramponert etter kollisjonen med ein lastebil på motorvegen i Polen. Foto: Jan Helge Vassbø

– Det eine vindauga på bussen blei knust og glaset spruta inn på dei passasjerane som sat fremst i bussen. Tre kvinner måtte på sjukehus, fortel Jan Helge Vassbø.

Måtte finne husly for 75 personar

Vassbø sette deretter i gang arbeidet med å skaffe hotellrom til dei totalt 75 personane som var i dei to kvite bussane.

Laurdag morgon var han framleis usikker på når dei ville vera klare til å koma i veg.

– Ei av kvinnene måtte tilbake til sjukehuset, fordi skaden var så stor at ho ikkje kunne reise vidare med oss andre, fortalde Vassbø.

Ukrainske flyktningar om bord i bussen. Her har dei nett starta reisa gjennom Polen på veg til Noreg. Foto: Jan Helge Vassbø

Men laurdag føremiddag hadde dei skaffa ein reservebuss, og alle flyktningane, også den hardast skadde kvinna, var om bord.

Dei tok ferje frå Polen til Danmark klokka 16 laurdag ettermiddag. Vidare køyrde dei over Øresundbrua, gjennom Sverige og til flyktningmottaket i Råde i Østfold.

Etter å ha fått ordna med innreiseløyve, sette dei seg igjen i bussen og skal vera framme i Gjesdal i Rogaland i 22-tida, søndag kveld.