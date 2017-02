Tente bål på Randaberg

Klokken 08.55 meldte brannvesenet at de hadde rykket ut til Leikvollbakken på Randaberg etter melding om at et større bål brant. Bålbrenner er avhørt på stedet og sak opprettet. Bålet fikk brenne ut under oppsyn av brannvesenet.