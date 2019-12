Tar ut prosjekt på Nord-Jæren

Styringsgruppa for bomringen på Nord-Jæren har skrinlagt kollektivfeltet mellom Schancheholen og Solasplitten på E39 til ein verdi på to milliardar kroner. Det same gjeld kollektivfelta i Fv. 330 Hoveveien i Sandnes og på Fv. 435 på Buøy og Hundvåg.