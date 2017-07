Tajik avviser påstand om toppjobb i FN

Den sterkt høyreorienterte nettavisen hevder Tajik ligger godt an til å bli sjef for et FN-organ som iverksetter vedtak fra Sikkerhetsrådets antiterrorkomité, skriver VG.

Via sin pressekontakt Edina Ringdal avviser Tajik å ha hørt noe om den mulige toppjobben.

– Dette er helt ukjent for oss. Hadia er fokusert på stortingsvalget nå, det er det hun sikter mot, sier Ringdal.

Den aktuelle jobben innehas i dag av Jean-Paul Laborde, og offisielt foreligger det ingen planer om å bytte ham ut. Men ifølge Breitbart kan det bli diskusjon om Labordes arvtaker allerede denne uken.

VG har vært i kontakt med representanter til den norske FN-delegasjonen, som ikke ønsker å uttale seg om saken.