De første meldingene kom rundt klokka 07 onsdag morgen. Regnet, som til da hadde prega fylkene nord for Rogaland, traff da Sørvestlandet og Ryfylke.

I dette området går riksvei 13 går fra Tau, like nord for Stavanger, og helt til fylkesgrensa til Hordaland. Denne strekninga er 12 mil lang, og været har sørga for både ras, oversvømmelser og ødeleggelser flere steder.

Spesielt i Hjelmeland, hvor det i natt falt over 70 millimeter nedbør. Det gjør kommunen til en av de våteste det siste døgnet. Og utover formiddagen fortsatte regnet.

Kristian Gard. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– En bonde jeg snakka med hadde aldri sett så mye vann, sier Kristian Gard i Mesta, som onsdag formiddag var på plass på riksvei 13.

– Vi må få tak i mer folk, så trafikken kan dirigeres.

Flere steder langs riksveien har det gått mindre ras. Andre steder går bekker over veien. Og noen steder er veibanen delvis ødelagt av vannmassene.

Litt lenger sør, i Strand kommune, måtte to hus ved 07-tida evakueres fordi det var fare for at de kunne blir tatt av vannmassene. Politiet, brannvesenet og Sivilforsvaret rykka ut for å bistå et helt boligfelt på Jørpeland.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Gravemaskiner satte i gang arbeidet med å lede vannet bort fra husa. Ved 08.30-tida hadde mannskapene fått kontroll på vannet, og de evakuerte beboerne fikk gå inn igjen. En annen vei på samme felt var helt ødelagt, og ingen biler kan kjøre forbi.

– Det er mange som har fått ødelagt kjellerne sine. Hvis det kommer for mye trykk, er det fare for at hele huset går, sa Anders Haarr i politiet til NRK litt før klokka 09.

De hadde da vekka og varsla alle beboerne i området.

Det er mellom 40 og 50 boliger på byggefeltet.

Ved 09-tida jobba mannskapene på stedet med å legge ut sekker med sand, og gravemaskiner forsøkte å lede vannet unna. Deler av boligfeltet er sperra av.