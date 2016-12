Store kutt i Heimevernet

Heimevernet kan miste 7.000 soldater, viser en oversikt Klassekampen har fått tilgang til. Verst går det ut over Agder og Rogaland, som ligger an til å få over 40 prosent av HV-kuttene, skriver avisen Klassekampen. Heimevernet forbereder et kutt fra 42.000 til 35.000 soldater i områdestrukturen.