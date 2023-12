Storbrann i Stavanger: Hørte ingen alarm – Halil løp og vekket naboene

Beboerne i fem rekkehus, med til sammen 28 leiligheter, fikk en dramatisk natt til søndag.

Halil Seferovic våknet i 3-tiden om natten av en svak alarmlyd som trolig kom fra leiligheten ved siden av. Da han gikk ut på kjøkkenet merket han en sterk røyklukt, men så ikke noe brann.

Det var ikke før han kikket mot naboens terrasse at flammene viste seg. Han løp for å hente brannslukningsapparatet, og vekket konen og datteren som lå og sov.

Det var mange familier som bodde i studentboligene der det natt til søndag begynte å brenne. Foto: Philip Kollstrøm / NRK ROGALAND

Seferovic ba konen om å ringe brannvesenet, mens han løp over til naboen, der brannen startet.

– Da jeg kom dit så jeg at naboen hadde kommet ut med ungene. Jeg fikk slukket brannen som var ute, men så også at det brant inne. Jeg løp til resten av naboene og begynte å ringe på dørene.

Deretter fikk han både kone og barn ut til bilen.

På dette tidspunktet var det masse røyk på stedet, forteller Seferovic.

Kan ha reddet liv

Rune Tønnessen er innsatsleder i Rogaland brann- og redning IKS. Han forklarer at det Seferovic gjorde, å ringe på dørene til naboene, er både riktig og viktig.

– Det er kjempeviktig at man prøver å varsle i en slik situasjon. Det er noe som kan redde liv, sier Tønnessen.

– Dramatisk

Rekkehuset der brannen startet inneholdt fire leiligheter. Disse er ubeboelige nå. Foto: Philip Kollstrøm / NRK ROGALAND

Da brannvesenet kom til stedet brant det godt, forteller utrykningsleder Yngve Brun i Rogaland Brann- og redning IKS.

– Det var mange folk på stedet som skrek at det var mennesker inne i de ulike leilighetene. Vi evakuerte før vi startet med slukkingen. Brannen tok seg opp mens vi fikk folk ut. Vi måtte også evakuere med stige, blant annet et spedbarn. Så det var ganske dramatisk til å begynne med, men ingen liv gikk tapt.

Rekkehusene og leilighetene som brant natt til søndag er studentleiligheter. 80 personer ble evakuert, og seks ble sendt til sykehus med lettere røykskader.

Halil Seferovic var innom sitt tidligere hjem søndag morgen. For å se om det var noen eiendeler som kunne berges. Foto: Philip Kollstrøm / NRK ROGALAND

– Hva hadde skjedd hvis vi ikke våknet?

Seferovic reagerer på at brannalarmen ikke hørtes i de andre husene.

– Det er skummelt. Hva hadde skjedd hvis vi ikke våknet? Dette var storbrann, og vi var vegg i vegg. Det er livsfarlig, og skummelt å tenke på.

Flere av beboerne som NRK har snakket med, reagerte på at de ikke hørte noe alarm.

Brannvesenet varslet av automatisk alarm

– Alarmen ble utløst første gang kl. 03.15, men vedkommende i den leiligheten slo av alarmen og antok at det var falsk alarm. Neste alarm gikk kl. 03:31, da var brannvesenet allerede på stedet, sier Elisbeth Faret til NRK.

Hun er administrerende direktør i Studentskipnaden i Stavanger (SiS). Det er SiS som drifter studentboligene som ble rammet av brannen i natt. Hun forklarer at brannalarmene i rekkehusene er seriekoblet, men at den første alarmen ble avskrudd.

Elisabeth Faret, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS). Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Innsatsleder Rune Tønnesen forteller at brannvesenet først ble varslet av en automatisk brannalarm fra bygget. En såkalt ABA-alarm. Tønnesen kjenner ikke til rekkehusenes alarmanlegg i detalj, men kan fortelle at ABA-alarmen kom inn før beboere ringte inn.

– Dette var utrolig triste nyheter for oss og vi gjør alt vi kan for å sikre at studentene som er rammet blir ivaretatt, sier Faret i SiS.

Beredskapssenter etablert

På hotellet Radisson Blu Atlantic har Stavanger kommune etablert beredskapssenter.

– Vi har løpene kontakt med dem som er berørte, og holder de oppdatert så godt det lar seg gjøre. Vår viktigste prioritering er å sørge for at studentene har trygge omgivelser og tak over hodet. Vi jobber med å få kontroll på situasjonen, sier Faret.

Søndag kveld forteller Faret til Aftenbladet at ni barn og 29 voksne fortsatt er på hotellet. Resten har fått dra hjem.

Seferovic og familien har fått husly hos familie. Brannvesenet har fortalt dem at leiligheten deres, per nå, er ubeboelig.

Fire leiligheter ubeboelige

Innsatsleder i Rogaland Brann- og Redning, Rune Tønnessen. Foto: Philip Kollstrøm / NRK ROGALAND

Tønnessen opplyser at det er kun rekkehuset der brannen startet, som er ubeboelig. Det rekkehuset inneholdt fire leiligheter, og til sammen 29 mennesker ble evakuert ut fra dette rekkehuset natt til søndag.

De resterende fire rekkehusene er enten beboelige, eller vil bli det snart, sier Tønnesen.

Årsaken til brannen er ennå ukjent, men politiet skal etterforske.