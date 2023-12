Over 80 evakuert og seks til sykehus etter brann i Stavanger

Natt til søndag rykket nødetatene ut til en brann i et rekkehus i Sandal i Stavanger.

Innsatsleder fra politiet, Kjetil Østrått, sier til NRK at brannen startet i en leilighet.

Brannvesenet jobber med å slukke brannen. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Vi jobber fortløpende med å vurdere om vi skal evakuere flere bolighus på grunn av røyken i denne brannen. Slukkearbeidet er krevende på grunn av konstruksjonen i leilighetene, sa han til NRK i 05-tiden.

I en oppdatering klokken 06.15. skriver politiet på X at de har evakuert over 80 beboere.

Måtte flyttes fra fotballbane

Seks personer er sendt til sykehus med lettere røykskader.

De første evakuerte ble ført til en fotballbane, men måtte flyttes til en barnehage på grunn av kulden og røyken fra brannen.

– Kommunen skal opprette et evakuert- og pårørendesenter, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Steinar Knudsen, til NRK.

Flammer i taket på et rekkehus i Stavanger. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Fått kontroll på brannen

Totalt er fem rekkehus med 28 leiligheter evakuert. Politiet sier at det er studentboliger som ligger i rekke.

– De ligger tett. Det bor mange studentfamilier her. Både voksne og barn er evakuert. Røyken er både kraftig og veldig giftig. Derfor evakuerer vi så mange, sier Østrått.

Østrått legger til at det er for tidlig å si noe om brannårsaken. Like før klokken 06.30 melder politiet at brannvesenet begynner å få kontroll på brannen, og at enkelte beboere kan returnere til boligen sin.

Klokken 07:15 opplyser politiet NRK, at de hadde fått kontroll på brannen.

Likevel kan de ikke si noe om årsaken – men videre etterforsking vil avklare dette.

De evakuerte er flyttet til denne barnehagen. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Spredde seg fort til taket

Politiet ble varslet om brannen klokken 03.12.

Vaktleder Nils Simmerøy i brannvesenet sier til NRK at de har sendt store ressurser til stedet.

– Det jobbes iherdig. Det var stor røykutvikling da brannvesenet kom frem. Brannen spredde seg fort til taket. Det ble dermed iverksatt evakuering, sier han.

Brannvesenet bruker en lift for å komme tettere på flammene. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Mange branner i natt

I løpet av natten har det blitt meldt om fire branner i Rogaland.

Det skal ikke være noen sammenheng mellom brannene, opplyser brannvesenet.

I natt har det vært brann i Time, Stavanger og Klepp, og alle er det kontroll på:

– Det er kontroll på brannene. Nå pågår etterslokningsfase, restverdiredning og vakthold, forteller brannsjef i Rogaland, Svein T. Knutsen i en pressemelding.

Studenter kan få utsatt eksamen

Rekkehusene og leilighetene som brant natt til søndag er studentleiligheter.

Universitetet i Stavanger skriver på sine sider at de jobber for å få oversikt over situasjonen, i samarbeid med SiS (Studentsamskipnaden i Stavanger) og Stavanger kommune.

Studenter som blir forhindret fra å ta eksamen på grunn av denne hendelsen, kan søke om utsatt eksamen. De vil få innvilget gyldig fravær.

– Det var en veldig trist nyhet vi våknet til søndag morgen. Vi tenker på studentene som er rammet og er i beredskap for å se hva vi kan gjøre for dem nå i innspurten av semesteret, sier rektor ved UiS, Klaus Mohn.