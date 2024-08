Flere demonstranter har startet en aksjon ved energimessa ONS i Stavanger.

Målet er å sperre alle veiene inn til messa.

– Rundt 100 folk i alle aldre, der iblant Greta Thunberg, hindrer oppstarten av oljekonferansen ONS, skriver Extinction Rebellion i en pressemelding.

Greta Thunberg er blant dem som har sperret innkjørselen til ONS mandag formiddag. Foto: Philip Kollstrøm / NRK

Ifølge politiet rammet aksjonen trafikken i området på Tjensvoll i Stavanger.

– Politiets rolle er ikke å stoppe ytringer, men her blir lovlig ferdsel forstyrret, så politiet griper inn på stedet,sier operasjonsleder John Laurits Ask.

Aldri hatt høyere sikkerhetsnivå

ONS-direktør Leif Johan Sevland sier de har vært forberedt.

Direktør for ONS, Leif Johan Sevland. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Aksjoner som vil stoppe arrangementet, får vi bare forholde oss til, sier han.

Sevland sier de aldri tidligere har hatt like høyt sikkerhetsnivå under energimessa.

– Det er slik verden har blitt på de siste to årene, og vi forholder oss til det.

Føler seg ikke hørt

– Jeg er her fordi ONS er en grønnvaskingsfest. De vil endre historien og få det til å se ut som olje er fremtiden, og at det er noe fint og noe å være stolte av. Men vi får frem at det er det motsatte, sier demonstrant Milla Haugen til NRK.

Milla Haugen og Karoline Viken demonstrerer ved ONS 2024. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Hun forklarer at de har demonstrert lovlig foran Stortinget i mange år uten å føle at de har blitt hørt.

Nå vil de vise at en konferanse som handler om å videreutvikle oljeindustrien ikke skal få lov til å holde på i fred.

– Vi hadde håpet å sperre litt lenger, men vi har i alle fall prøvd å gjøre noe, sier Haugen.

Hun varsler også flere demonstrasjoner fra Extinction Rebellion under ONS 2024.

Haugen og Viken ble også båret vekk av politiet og inn i en politibil, da de nektet å flytte seg.

Avbrutt åpningsarrangement

I åpningsarrangementet for unge på ONS ble innslaget til Equinor-sjef Anders Opedal avbrutt.

En demonstrant stod ved døra inn til salen og kom med kritikk mot Opedal og oljeindustrien generelt.

Han snakket i nær to minutter før han ble fraktet vekk.

Før dette kom en annen demonstrant stormende inn og ropte til Opedal, og kalte han en løgner. Han ble fraktet vekk umiddelbart. Han skal ha vært medlem av Extinction Rebellion.