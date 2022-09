– Me ønsker å visa innbyggarane at me har lyst til å spara energi.

Det seier Tor-Arne Fjogstad, energiingeniør i Stavanger kommune.

– I denne tida må me verkeleg skru igjen kranane der dei lekker, seier han.

Tor-Arne Fjogstad håper dette gir innbyggarane lyst til å spara meir energi. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Byter lyspærer

Stavanger kommune har 27.000 gatelys. Så langt har over halvparten av gatelysa fått nye lyspærer for å få ned straumrekninga.

– Me halverer straumforbruket på alle kommunale gater berre på gatelys, fortel Eirin J. Berg.

Ho er rådgjevar for belysning i Stavanger kommune, og fortel at dei har sett tydeleg forskjell på straumforbruket.

Eirin J. Berg fortel at dei byter ut gamle lyspærer med LED-pærer. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det har gått ned etter kvart som me har bytta ut med LED, seier ho.

Skrur av lysa på natta

Kommunen har kvar veke møte kor dei diskuterer straumsparetiltak.

– Me skal slå av eller dimma ned kraftig på kommunale vegar på natta, fortel rådgjevaren.

Dette skjer når det er lite trafikk og få folk ute.

Fleire tusen av lyktestolpane i Stavanger kommune får nå LED-pærer. Foto: Odin Omland / NRK

– Det blir primært på turvegar og turområde som blir slått av først, fortel Berg.

Reguleringa skjer i tett dialog med politiet med tanke på sikkerheit.

– Det manglar noko

Innbyggarane i Stavanger synest det er trist at fontena er skrudd av.

– Det er rart å gå her utan at ho er på, seier Monica Haga.

– Det er synd, men eg skjøner grunnen, fortel Joakim Gunnar.

Men dei forstår at kommunen òg må spara straum.

For energiingeniør Fjogstad er det å skru av fontena helst symbolsk, men han meiner at alle moner dreg.

– Gjerne triggar dette andre til òg å spara energi, seier han.