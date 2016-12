Stavanger gir til Syria

Bystyret i Stavanger gir en million kroner til Syria. - Det som skjer i Aleppo er ufattelig tragisk. Vi er en internasjonal by og vi har flere av våre innbyggere fra Syria. Derfor er jeg veldig glad for at jeg har hele bystyret med på å gi et bidrag fra Stavanger, sier ordfører Christine Sagen Helgø i en pressemelding. Pengene går til Leger uten grenser sitt arbeid.