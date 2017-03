Stabil tilstand

Tilstanden til mannen, som er i slutten av 40-årene, er stabil, opplyser Helse Stavanger tirsdag morgen. Politiet tok i natt en kvinne i 40-årene, som er mistenkt for å ha knivstukket mannen og politiet vil ta stilling til om kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling etter at hun har forklart seg.