Sølv til Avaldsnes

Avaldsnes sikret sølvet i toppdivisjonen for kvinner med sin 3-1-seier borte mot Trondheims-Ørn. Luana scoret to av målene for gjestene fra Karmøy. Samtidig tapte Stabæk for LSK Kvinner, og dermed er de uten sjanse til å ta igjen Avaldsnes.