Solapolitiker kan tjene millioner

I forrige uke ble det kjent at oljeselskapet Noreco har vunnet fram i en rettsak som har pågått i det danske rettssystemet i to år. Dommen gjør at oljeselskapet er tilkjent 270 millioner dollar. Omlag 35 millioner kroner kan havne hos investor og solapolitiker Tom Henning Slethei skriver Sysla. Han eier 145.000 aksjer.