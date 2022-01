Smuglet 370 kilo frossen laks

370,5 kilo frossen laks ble stoppet under en passasjerkontroll på Stavanger lufthavn fredag 7. januar. Laksen var fordelt på 10 kolli innsjekket bagasje, og 4 kolli håndbagasje. De to reisende opplyste at bagasjen inneholdt verktøy.