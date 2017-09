Slo da de ikke fikk kjøpe røyk

En ansatt ved "Mini Marked" i Lagårdsveien i Stavanger, ble sent sødnag slått av to unge gutter etter at den ansatte ba dem om legitimasjon ved kjøp av røyk. Det er gitt en god beskrivelse av de mistenkte, og i tillegg skal det være overvåkingsvideo av hendelsen, melder politiet på Twitter.