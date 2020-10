– Folk skal kunne reise med god samvittighet, sier Ingvald Erga, miljøansvarlig for Avinor på Stavanger lufthavn.

Selv er han miljøbevisst. Han elsker også å reise. Det er bare synd at det gir ham litt dårlig samvittighet.

Ingvald Erga, miljøansvarlig Avinor. Foto: Hanne Høyland / NRK

Slik tror han mange har det, men nå ser framtiden lys ut. Innen fem år er det ventet at verdens første elflyrute går mellom Stavanger og Bergen.

Det er forventet en enorm elektrifisering av samfunnet, men lading av fly, busser og skip vil gi en stor økning i strømbehov.

Framtiden er elfly, tror de i Avinor. Illustrasjon: Avinor

Sammenliknes med motorveien

Strømnettet kan sammenliknes med motorveien. Veldig stor trafikk hver morgen og ettermiddag som fører til køer. På samme måte vil strømnettet bli overbelastet enkelte tidspunkt gjennom døgnet.

– Vi kan velge å bygge ut det eksisterende strømnettet. Noe som er forferdelig dyrt. Eller vi kan tenke smart, sier Erga.

RUSH: Strømnettet opplever rush på samme måte som på motorveien. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Avinor leder pilotprosjektet Elnett 21 der hovedhensikten er å sikre at når alle fartøy skal bli elektriske og trenger lading samtidig, så skal ikke sikringen gå.

For å få dette til må alle bidra.

Sammen med Forus Næringspark, Lyse Elnett, Smartly og Stavanger-regionen Havn er de på vei til å finne løsninger som er så smarte at samfunnet slipper å bygge ut strømnettet.

Håvard Tamburstuen, administrerende direktør Lyse Elnett (t.v.) og Ingvald Erga, miljøansvarlig Avinor. Foto: Hanne Høyland / NRK

I Lyse Elnett ser de på hvordan strømmen kan flyttes dit den trengs når det er behov for den.

– Avinor kan gjerne lade det flyet som skal gå i morgen om tre timer, men ikke akkurat nå, sier Håvard Tamburstuen, administrerende direktør i Lyse Elnett.

Busser, fly og båter er rutegående. Dermed vet Avinor i lang tid i forkant når de kommer og hvilket behov de har.

– Hvis vi bygger et batterisystem hos Avinor kan vi ta imot overskuddskraft i perioder med lite trafikk på ledningsnettet. Så kan vi gi det tilbake i de periodene det er stor pågang, forklarer Erga.

Med ny teknologi kan ladetidspunkt styres, og samlet sett vil alle elbilene som står parkert på flyplassen utgjøre et gigantisk batteri. Foto: Hanne Høyland / NRK

Ber Tina Bru om flere verktøy

Nå utfordrer Elnett-bedriftene olje- og energiminister Tina Bru til å legge bedre til rette for at dette skal bli gjennomførbart.

– Vi er opptatt av at vi skal få en verktøykasse som gjør at vi får styre forbruket. For alle trenger ikke lade samtidig, sier Tamburstuen.

Energiministeren ser på det økte strømforbruket som en formidabel oppgave å håndtere.

Olje- og energiminister Tina Bru i panelsamtale med partene fra Elnett 21. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Strømbehovet vokser kjempefort nå. Det er komplisert, men veldig viktig, sier hun.

Enova har støttet forskningsprosjektet med 40 millioner kroner. Bru håper Elnett 21 kan finne ut hvilke flaskehalser elektrifiseringen av samfunnet står ovenfor.

– Vi er fra regjeringens side veldig opptatt av å bidra med penger, slik at forskningen på dette kan gi de svarene vi trenger for å kunne rigge politikken på riktig måte for framtiden, sier hun.