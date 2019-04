Slik risikerer du å miste samvær med barna

Da tingrettsdommeren fikk høre lydklippene, ble hun sittende i retten og måpe.

Kunne det være sant?

Hun var vant til mye ille. Men dette?

Hva gjorde vi? Ekspandér faktaboks NRK har gått gjennom 255 foreldretvister som har endt med dom i ulike tingretter i Norge for å få et innblikk i hva sakene handler om.

Flere hundre barn er omtalt. Mange av dem er sterkt preget av foreldrenes konflikt.

Ofte er det såkalt ressurssterke foreldre involvert i sakene, hvor manipulasjon, beskyldninger, psykisk vold og samværsnekt fra den ene parten, går igjen som dominerende faktorer.

I 20 prosent av sakene (50 av 255) hadde enten den ene parten og/eller barna blitt utsatt for fysisk vold.

Så langt hadde det ikke vært opplagt for dommeren hvem gutten skulle bo fast hos. Begge foreldrene virket å være gode omsorgspersoner, til tross for den opprivende samlivskonflikten.

Alt ble forandret da mors advokat spilte av lydopptak i retten:

Lydopptakene gjorde et sterkt inntrykk på dommeren. Foto: Erik Gullerud / NRK

«Du er splittet i hodet ditt».

«Jævla hyklerske bitch, det kommer falske drittsetninger ut av munnen din».

«Din fuckings fitta, hore, jeg er så sint at jeg kunne knust deg (...) du er en idiot og en psykopat (...) du skal faen ikke få se sønnen din».

«Du er en psykopat, personlighetsforstyrret, du har ikke bearbeidet traumene dine, og nå ødelegger du mitt liv».

Psykisk vold og manipulasjon

Det gjorde et «meget sterkt inntrykk» på dommeren å høre hvordan far karakteriserte mor.

Dommeren oppfattet utfallene som svært grove krenkelser, klart innenfor begrepet psykisk vold, og langt utenfor grensene for vanlige frustrasjoner og sinne.

Den lille gutten ble eksponert for fars utskjellinger av mor. Foto: Erik Gullerud / NRK

Far visste ikke at mor gjorde opptak.

Ved to anledninger kom det tydelig fram at den lille gutten på to år var til stede under kranglingen, siden far henvendte seg direkte til ham:

«Pappa har lov å bli sint, nå er pappa sint og lei av hvordan mamma er mot pappa».

Vi har vært i kontakt med kvinnen som hevder barnevernet aldri var interessert i å høre opptakene. Det var først i tingretten hun fikk en opplevelse av å bli tatt på alvor.

Barna tar parti med den «svakeste»

Psykisk manipulasjon fra den ene parten er noe dommere slår hardt ned på.

I flere dommer blir parten som manipulerer, fratatt mye av samværet med barna. I noen tilfeller nekter dommerne den ene parten å få se barna i det hele tatt.

Hva er barnas beste? Ekspandér faktaboks I en foreldrekonflikt om barn går vurderingen av «barnas beste» foran alt. Foreldrenes behov er helt underordnet.

I barneloven heter det: «Ved avgjerda skal det takas omsyn til at barnet ikkje må bli utsett for vald eller på anna vis ble handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa vert utsett for skade eller fare.»

Det er også avgjørende for barnet at foreldrene samarbeider godt om forhold av praktisk karakter, for eksempel ferieavvikling.

I flere saker vi har sett på mener retten at foreldres bitterhet ødelegger samarbeidsklimaet.

I en dommene vi har lest nektet den ene av foreldrene å videreformidle barnets lekseperm til den som hadde samværet den aktuelle uken. Dommeren reagerte sterkt, og mente dette viste at barnets interesser ble satt i bakgrunnen av forelderen som også tapte saken i retten.

I en annen sak vi har gått inn i er ikke retten i tvil om at far og sønn er glade i hverandre, og at samvær mellom dem ikke vil oppleves som vondt for gutten på 10 år. Likevel ble faren fratatt alt samværet fordi gutten ble så mye dratt mellom foreldrene at han begynte å ta avstand fra moren.

I en sakkyndigrapport, skrevet av psykolog Odd Ravndal, heter det at «mine møter med NN (anonymisert, red. anm.) har presentert meg for en gutt som i ekstrem grad er påvirket av fars oppfatning av mor. I møte med barnevernet i høst omtalte han mor på tilnærmet samme måte som far – og da på en negativ måte. Det er flere eksempler i saken på at NN snakker farens språk og at han formidler farens negative oppfatning av mor».

Barn identifiserer seg med den av foreldrene som de mener å ha det verst, ifølge psykolog. Foto: Erik Gullerud / NRK

Ravndal mener videre det er allment kjent fra alvorlige foreldretvistsaker at barn blir nødt til å ta parti fordi de ikke får hjelp og støtte fra foreldrene til å nyansere og være glad i begge.

Det som da skjer, ifølge psykologen, er at barnet tar parti med den av foreldrene som barnet oppfatter å ha det verst psykologisk:

«Gjennom å identifisere seg med den som blir urettferdig behandlet løser barnet sin emosjonelle floke», skriver psykologen.