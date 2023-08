– Selve brannskaden på taket var ikke på mer enn 30 kvadratmeter. Men vann- og røykskadene var så store at det tok over et år før vi kunne flytte inn igjen, sier Geir Løland.

Over 200 kvadratmeter gulvflate måtte bygges opp igjen etter at det brant i mai 2022 hos familien Løland i Stavanger. Brannen startet i en kabel som går fra solcelleanlegget ned til vekselretterne som lager strøm til huset.

Isolasjonen i taket i huset til Geir Løland var full av vann etter slukkingen av brannen i tilknytning til solcelleanlegget. Foto: Privat

– Det har trolig vært en mekanisk skade i kabelen som gjorde at det oppsto en lysbue. En lysbue i en kabel i et likestrømsanlegg som solcelleanlegg er, har så stor varme at det antenner materiale som ligger under solcellene, sier Løland.

Geir Løland. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Utfordrende branner

Ledningsnettet i solcelleanlegg ligger i hulrommet mellom solcellepanelene og selve taket. Det har vist seg å være utfordrende å slukke branner i solcelleanlegg for brannvesenet.

Selv om strømmen blir slått av, så vil solcellepanelene fortsatt produsere strøm helt til de blir dekket til, fjernet eller ødelagt.

– Det bør være rom for å unngå de store skadene ved en brann i solcelleanlegg. En ting er hvordan de blir bygget og integrert i bygningskonstruksjonen. En annen ting er hvordan brannvesenet kan bekjempe en slik brann mest mulig effektivt, sier forsker ved NTNU, Reidar Stølen.

NTNU-forsker Reidar Stølen. Foto: RISE Fire Research

Han er til vanlig forsker ved Rise Fire Research i Trondheim, men er akkurat nå tilknyttet NTNU for å forske på blant annet hvordan redusere skadene i forbindelse med en slik brann.

– Mange branner oppstår i elektriske anlegg. Det som er spesielt med solcelleanlegg er hulrommet mellom solcellepanelene og bygningsoverflaten hvor ledningsnettet ligger. Slike hulrom gir gode forhold for at brannen kan spre seg.

All isolasjon i taket måtte rives. Det samme måtte store deler av taket til Geir Løland etter brannen i solcelleanlegget. Foto: Privat

Opplæring fra eksperter

Hos Rogaland brann og redning har de innsett at de kan for lite om solcelleanlegg etter blant annet brannen hos Geir Løland, og en tilsvarende brann i Sandnes i år.

Det er ingen som har oversikt over hvor mange branner i solcelleanlegg det har vært. Det føres ikke som egen statistikk.

I slutten av august skal brannvesenet i Rogaland ha en stor informasjonskampanje for mannskapene hvor de henter inn folk som kan mye om solcelleanlegg.

Avdelingsleder for beredskap ved Rogaland brann og redning, Ståle Fjellberg. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det handler om sikkerheten for mannskapene. Faren er stor for at de kan få strøm i seg når de skal håndtere solcellepaneler som fortsatt produserer strøm. Vi har hatt et tilfelle, men det gikk heldigvis bra med ham, sier avdelingsleder for beredskap, Ståle Fjellberg.

I dag er det ikke krav om at det må være brannmur mellom solcelleanlegget og bygningsoverflaten. Støle har hørt at det skal være installert på noen næringsbygg. Der det er installert, skal brannvesenet ha fått beskjed om at de ikke skal spyle vann på taket hvis det oppstår en brann i solcelleanlegget.

– De er trygge på at brannen ikke vil spre seg fra solcellepanelet og inn i bygget. Dermed unngår de store vannmengder inn i bygget fra en eventuell slukking.

Brannmur kan bli for dyrt

Støle mener også private boliger bør ha brannmur mellom solcelleanlegg og bygget.

– Det er enklere å hindre at en brann sprer seg nedover enn oppover, fordi varmen vil opp. Det burde være overkommelig å bygge en brannmur i en takkonstruksjon uten at det blir for dyrt.

Brannmannskapene måtte fjerne solcellepanelene for å få slukket brannen hos Geir Løland. Foto: Vicky Samuelsen

Forslaget blir hilst velkommen av brannvesenet. Men Fjellberg tror det blir dyrt.

– Jeg er redd det ikke blir løsbart økonomisk for private å kjøpe solcelleanlegg hvis det også skal være brannmur. Men for oss hadde det vært veldig bra hvis det hadde vært installert.

I Stavanger lukter det nytt i huset til Geir Løland. På taket er det kommet et nytt solcelleanlegg som kan produsere 13.000 til 14.000 kWt per år.

Det er kommet nytt solcelleanlegg på taket til Geir Løland. Nå er ledningene mellom solcellepanelene og selve taket lagt i rør. Han har også installert lysbuevakt. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Jeg var ikke i tvil om at jeg skulle ha solcelleanlegg igjen på taket. Brannårsaken var jo ikke i selve solcelleanlegget, og jeg satte ekstra krav på hvordan kabelføringen skulle være.

– Dessuten – hva er sjansen for at det skal brenne igjen?