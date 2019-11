Skadd i arbeidsulykke

En mann i 40 årene er fraktet til sjukehus etter å ha blitt skadd i en fot i et arbeidsuhell i Varabergmyra i Sola i morges. Mannen kom i klem mot et gjerde da en buss rygget inne på et lukket område. Sjåfør er avhørt og Arbeidstilsynet varslet.