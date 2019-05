Bompengepartiet størst i Alver

For første gong er Folkeaksjonen nei til mer bompenger målt som største parti i ein norsk kommune. Partiet har 18,5 % i ei måling for BT og Strilen. Ap, H og Sp har alle over 17,5 %. – Eg fekk eit lite sjokk, seier førstekandidat Morten Klementsen.