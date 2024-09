– Det har vært en svært krevende og turbulent uke i stavangerpolitikken. Jeg vil beklage til kommunens innbyggere for den uroen som har vært.

Slik åpner Sissel Knutsen Hegdal pressemeldingen som ble sendt ut i dag.

– For å bidra til å gjenopprette ro, og for å gi de folkevalgte tid til å fokusere på den svært viktige oppgaven med å styre byen, vil jeg i dag sende inn søknad om fritak fra vervet som ordfører.

Det var onsdag forrige uke det ble kjent at hun ville trekke seg som ordfører i Stavanger, grunnet misbruk av partimidler.

– Beslutningen jeg tok onsdag 4. september om å trekke meg som ordfører var for å unngå at en intern konflikt i Høyre skulle påvirke den viktige jobben til beste for innbyggerne.

Men først i dag vil hun sende inn en formell søknad om fritak fra ordførervervet.

– Svært lei meg

Jeg er svært lei meg for at jeg nå skuffer de som har heiet på meg og alle de som jeg har samarbeidet nært med.

Hun skriver videre at hun kommer til å savne de gode møtene med byens innbyggere, samarbeidet med ordførerne i regionen, og det daglige virket på rådhuset.

– Det er ikke med lett hjerte jeg søker fritak fra den mest meningsfylte jobben jeg har hatt i hele mitt liv.

Etter det NRK kjenner til peker stadig flere i Stavanger Høyre nå på gruppeleder Tormod Losnedal som ny ordførerkandidat for partiet. Losnedal er for tiden i pappapermisjon.

Trakk seg fra partiet

Under krisemøtet i går, bestemte en enstemmig bystyregruppe at de ikke ønsker Knutsen Hegdal som ordfører.

Sissel Knutsen Hegdal da hun ankom bystyremøtet i går kveld. Foto: Erlend Handeland Tuastad / NRK

I tillegg skal hun ha gått hardt ut mot Høyres hovedorganisasjon.

Hun skal ha påstått at Høyres hovedorganisasjon har truet henne, og beskyldt henne for å lyve. Hun mener også at de skal ha hevda at det hadde kommet et varsel mot henne.

Like etter kom det frem at hun trakk seg fra partiet.

– En spinnvill periode

– Det er bra for å skape noe mindre usikkerhet, og sette punktum for den noe utrolige spekulasjonen fra flere partier i dagens koalisjon om å fortsatt støtte henne som uavhengig ordfører, skriver gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige til NRK.

Gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige Foto: Øystein Otterdal / NRK

Aftenbladkommentator Leif Tore Lindø beskriver den siste uka som hektisk.

– Vi vil huske dette som en helt sånn spinnvill periode i politikken i Stavanger, sier kommentator i Stavanger Aftenblad Leif Tore Lindø til NRK.

Han legger vekt på at den travle perioden nå ikke nødvendigvis er over.

Kommentator i Stavanger Aftenblad, Leif Tore Lindø- Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

– Når historiebøkene skal skrives, så kommer folk til å bruke mye tid på disse ti dagene vi har hatt her nå, sier han.