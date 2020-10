– Jeg så at jeg var på vei over kanten. Jeg lukket øynene og holdt meg fast.

Ailin Skårland fra Klepp gjenforteller historien om den dramatiske dagen hun var ute med traktoren i 2017.

Mens hun kjørte langs en rett veistrekning, sluttet plutselig bremsene å fungere samtidig som rattet låste seg. Hun fikk ikke styrt traktoren. Hun bare lukket øynene og holdt seg fast.

– Så ble det svart.

Da hun våknet var traktoren og hengeren opp ned. Taket var revet av, og hun hadde hodet noen få centimeter fra bakken.

– Jeg kunne kjenne gresset i håret mitt, sier Skårland.

Her satt Ailin Skårland. Foto: Tor Gudmestad

Hun var sikker på at det er en ting som reddet livet hennes. Sikkerhetsbeltet.

– Jeg tror ikke det har godt opp for meg hvor heldig jeg har vært.

Over 4 av 10 bruker ikke beltet

Både Arbeidstilsynet og Bondelaget mener det finnes flere tilsvarende historier der sikkerhetsbeltet i traktoren har vært forskjellen på liv og død.

Men selv om det i flere år har vært et påbud om å ha sikkerhetsbelter i traktorer, så er det først i juli i år at det har kommet et påbud om at beltet må brukes under all bruk av traktor med noen mindre unntak.

Påbudet har blitt møtt med delte meninger blant bøndene.

Men tallene er som følger:

Mellom 2015 og 2019 døde 25 personer i landbruk-, skogbruk- og fiskesektoren. Ifølge Arbeidstilsynet er halvparten av dødsfallene traktorrelatert.

Hvor mange ulykker det totalt har vært, er usikkert. Det er vanskelig å holde oversikt over landbruksulykker, siden det ofte kun er dødsfall som blir rapportert inn.

– Selv ved alvorlige ulykker kan det hende man ikke rapporterer inn, så her kan det være store mørketall, sier Heidi Synnøve Blekkan, nasjonal koordinator for jordbruk og skogbruk i Arbeidstilsynet.

Sentio har på oppdrag fra Arbeidstilsynet gjennomført en undersøkelse blant tusen tilfeldig utvalgte bønder om blant annet beltebruk.

Resultatene viser at til tross for at det nå er påbudt med belte i traktoren, er det kun 17 prosent som sier de alltid bruker det. 45 prosent sier de aldri bruker beltet.

– Det er dette vi ønsker å gjøre noe med, sier Blekkan.

Heidi Synnøve Blekkan i Arbeidstilsynet. Foto: Privat

– Holdningsendring må til

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, mener en holdningsendring må til blant bøndene for at flere skal bruke sikkerhetsbeltet. Han er ikke overrasket over funnene til Sentio.

– Hver og en som kjører traktor må ta ansvar for eget liv. Den beste måten å gjøre det på er å bruke sikkerhetsbeltet. Regelverket skal følges, men det personlige ansvaret er enda viktigere, sier han.

Bartnes tror flere kunne overlevd dødsulykker hvis man brukte beltet i traktoren og synes derfor det er bra at det nå har kommet et påbud om beltebruk i traktor.

– Vi har erfaring som sier at bruk av sikkerhetsbelte i traktor skiller mellom liv og død.

Bondelagslederen forstår at det kan oppleves tungvint for enkelte å bruke sikkerhetsbelte når de må ut og inn av traktoren mange ganger, for eksempel når de rydder steiner fra sin eiendom. Men han tror holdningen til beltebruk vil endre seg.

– Vi som bønder må ha samme refleks som bilførere har når man setter seg i bilen. Men det tok ganske mange år fra det kom et påbud om belte i bil, til det ble en refleks for de fleste. Dette er et viktig holdningsarbeid som må viderefører.

Lars Petter Bartnes er leder i Norges Bondelag. Han mener bøndene må endre holdning til sikkerhetsbeltet. Foto: Norges Bondelag

Reddet livet

Ailin Skårland fra Klepp fikk kjenne på kroppen hva sikkerhetsbeltet kan bety når ulykken først var ute.

Derfor er hun med og fronter en kampanje om beltebruk sammen med Arbeidstilsynet.

– Jeg bruker alltid beltet. Om det er i traktor eller bil. Det spiller ingen rolle hvilket kjøretøy det er.

Skårland tror det er hun slapp unna med et par brukne ribbein, hjernerystelse, og noen sting på hoften. Uten beltet kunne det gått langt verre.

– Beltet reddet meg, kanskje det kan redde noen andre også, sier Skårland.