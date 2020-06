Ole Smestad er bestyrer på Nordre Lunde gård i Lillehammer. Han har kjørt traktor i over 40 år.

– Det er ut og inn hele tiden, det blir altfor tungvint å ta av og på belte. Det er nok arbeid å gå ut og inn om jeg ikke skal drive med en sele også, på flate marka, sier Smestad.

– Nok av folk som skal passe på

Fra 1. juli blir det etter alt å dømme påbudt å bruke setebelte i traktor. Påbudet får mest sannsynlig noen unntak, som kjøring på islagt vann, og arbeidsoppgaver som gjør at traktorføreren må mye inn og ut av traktoren.

Smestad synes han som gardbruker har nok regler å forholde seg til fra før.

– At noen skal gi meg et påbud når jeg skal kjøre opp og ned på det flate jordet her, det er for dumt. Det er nok folk som passer på meg lell. Det er fire eller fem byråkrater på hver gardbruker, sier Smestad.

– Det går an å bruke litt bondevett. Se over alt en gang eller to, før du begynner, sier agronomen.

TUNGVINT: Gårdbrukeren mener det er tungvint å skulle ha av og på et belte når man må mye ut av traktoren. Foto: Elin Fossum / NRK

Folk mister livet unødig

Å være bonde er noe av det farligste yrket man kan ha. Mange av de alvorlige ulykkene skjer i forbindelse med bruk av traktor.

Jogeir Agjeld i Norsk Landbruksrådgiving startet med å se på ulykker og dødsfall i landbruket i 2008. Siden da har 71 mennesker mistet livet, der traktor har vært innblandet.

– Da jeg så denne statistikken så tenkte jeg at dette kan jeg ikke sitte og se på.

Mange av ulykkene er ikke inne i de offisielle statistikkene siden de ikke var direkte knytta opp mot arbeid eller trafikk.

– Men et tapt liv er et tapt liv, uansett. Dette er rystende, sier Agjeld.

RYSTENDE TALL: prosjektleder maskinteknikk og presisjonslandbruk, Norsk Landbruksrådgiving. Foto: Norsk Landbruksrådgiving

Oppdagelsen gjorde at Agjeld ønsket å være med på å samle kunnskap for å få redusert antall ulykker i landbruket.

Folk mister livet unødig og løsningen er ofte banal enkel, mener han.

– Min påstand er at hvert år, fra 2008, til i dag, ville man ha berget minst to liv hvert år, om de som var i traktoren hadde brukt belte.

Det er minst 24 menneskeliv.

Agjeld har forståelse for at det er tungvint og hele tide ta av og på et belte i traktoren.

– Veldig mye handler om økt bevissthet. Du trenger ikke bruke belte når du hele tiden skal inn og ut av traktoren for å plukke stein. Men har du ei arbeidsøkt som går over litt tid så må vi få det til å bli en vane at beltet skal på. Dessuten bør alltid beltet brukes langs veg.

Tror traktoren er stødig

En stor andel av dødsulykkene med traktor skjer langs vegen.

– Vi opplever traktoren som en sterk og stødig maskin, men flere har omkommet fordi man har kjørt på en 10 cm høg fortauskant. Det skal veldig liten høgdeforskjell til for at traktoren kommer ut av balanse og at de i hytta blir kasta ut og overkjørt.

HARDT SKADD: I oktober 2018 ble en bonde overkjørt av sin egen traktor på en gård i Sandefjord. Foto: Geir Eriksen / NRK

Enkelte mener det er viktig å ikke ha belte for å kunne komme seg ut før en velt?

– De som har evner til å klare det bør finne seg et annet yrke, slik som for et verdensledende sirkus.

Agjeld er glad for at ulykkestallene har gått ned de siste åra.

– De unge er mer bevisste og utviklinga går i rett retning. Men det er fremdeles mye å gå på, sier Agjeld.

– Bruk tid!

Hva så med 55-åringen på Nordre Lunde gård i Lillehammer?

Smestad er enig i at det er svært viktig å få ned ulykkene i landbruket, men at det ikke gjøres med flere regler.

– Folk har det så travelt. Det er viktig å ikke ta unødvendige sjanser, sjøl om arbeidet da tar litt mer tid. Og så får en bare la klokka bare bli ti over fire, sier han.

– Jeg har mine egne HMS-regler, men jeg fyller ikke ut noen skjemaer, smiler Smestad.