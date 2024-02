Set inn leddbussar på nytt i Stavanger

Connect Buss har nå sett inn leddbussar i rute 2 og 3 igjen. Det skjer etter at alle leddbussane blei tatt ut av trafikk på Nord-Jæren i føremiddag. – Det er også mogeleg at fleire leddbussar blir sett inn i trafikk ut over ettermiddagen, seier kommunikasjonsrådgjevar i Kolumbus, Morten Nesvik.