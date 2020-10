Selger drømmebilen for andre gang – donerer pengene til Kreftforeningen

– Monica er litt vemodig fordi hun vet at jeg er veldig glad bilen. Men hun er veldig glad for at vi kan gi pengene videre til Kreftforeningen som kan forske videre på livmorhalskreft.

Historien om Per Reidar Johnsen som ville selge drømmebilen, en gyllen Volvo Amazon fra 1966, for å delvis finansiere datteren, Monica Husebø Broløkken, sin kreftbehandling har rørt mange.

Mange har ønsket å hjelpe Monica Husebø Broløkken med å få kreftbehandling. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Så mange at det etter hvert har kommet inn så mye penger via innsamlinger på nett at han egentlig ikke hadde trengt å selge bilen for å få nok til at dattera kunne gå gjennom opp til tre runder med immunterapi. Men Johnsen valgte å selge bilen likevel, og donerer nå pengene til Kreftforeningen.

– Hun hadde veldig lyst å komme hit, men er ikke helt i form etter cellegiftkurer. Men Monica er veldig glad for det som skjer.

Per Reidar Johnsen har nå solgt sin Volvo Amazon for andre gang. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Samlet inn over 900.000

Broløkken har hatt livmorhalskreft i to år, og håpet er at immunterapi-behandling skal forlenge livet hennes. Denne behandlingen er imidlertid ikke godkjent ved offentlige sykehus i Norge, og derfor må familien selv finansiere behandlingen som koster 300.000 kroner for hver runde. Broløkken trenger to eller tre runder. Det har hun nå råd til.

– Monica har fått inn rett over 900.000 kroner på spleis. Folk har vært veldig gavmilde og støttet saken hundre prosent, sier Johnsen.

Blant dem som har donert er veteranbilklubben, «Torsdagsklubben».

– Jeg er ikke en som støtter spleiser i hytt og vær, men når saken med denne bilen kom opp, så samlet vi inn 58.000 kroner på åtte dager, sier Harry Harbakk som er medlem i klubben. Han forteller at det var mange som lot seg røre av historien, så klubben startet en egen spleis.

– Det har vært 293 givere, sier Harbakk.

Per Reidar Johnsen får en sjekk fra Harry Harbakk på drøyt 55.000 kroner som veteranbilklubben «Torsdagsklubben» har samlet inn. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Solgt for andre gang

Men en av de største enkeltgiverne er bilforhandleren Trond Sandven, som opprinnelig kjøpte bilen for 130.000 kroner. NRK var med da Johnsen fraktet bilen til Bergen. Til hans store overraskelse fikk han da bilen tilbake, i tillegg til pengene.

Per Reidar Johnsen får her bilen tilbake fra Trond Sandven. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det var da jeg bestemte meg for å selge bilen på nytt og gi pengene til Kreftforeningen, sier Johnsen.

Og som sagt, så gjort.

I dag var Sandven, Harbakk og flere støttespillere på plass i Bergen da Johnsen overrakte en rosa sjekk på 80.000 kroner til Kreftforeningen. Sjekken er fra Johnsen og datteren. Den nye bilkjøperen ønsker å være anonym.

– Dette er helt fantastisk. Disse pengene skal gå, helt i Monica og faren sin ånd, til forskning på livmorhalskreft, sier distriktssjef i Kreftforeningen. I Kreftforeningen jobber vi hver eneste dag for at nye behandlinger skal komme pasienter til gode raskest mulig, Geir Vangsnes.

– Dette blir et viktig bidrag. Dette er raust og dette er fint.