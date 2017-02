Nærmere førti Rogalandsartister har vært med oss. De har funnet sin favoritt fra gullårene 1984/1985 og fremført en egen versjon av denne.

Nå er det vår tur til å bidra. Vi synger «The final countdown» sammen med Stavangers største band.

Skjæveland og Kvindesland klare for Europe Foto: Trond Ponce

For Stavanger Symfoniorkester var utrolig sporty. Tubaist Øyvind Grong arrangerte sangen, og plutselig sto vi på scenen i konserthuset. Symfoniorkesteret, backingbandet Taxi, takeoff & landing og to radiomenn litt utenfor seg selv. «Will things ever be the same again ...?»

PS: Kritiske røster påpeker at Europes store slager «The final countdown» kom ut i 1986. Det er helt riktig. Vi innser at vi nå må løfte blikket litt, og ikke bare fokusere på årene 84/85. Det kom faktisk ut god musikk i 1986 også. Og i 1983, for den saks skyld.