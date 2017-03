Savnet mann funnet død

En mann i 40-årene som var savnet etter en tur på byen på Bømlo natt til lørdag, ble lørdag kveld funnet død i sjøen. Politiet sier til NTB at de tror det dreier seg om en ulykke, men at de etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. Mannen var opprinnelig fra Haugesund.