Samfunnsstraff for å sjekke inn våpen

Ei 50 år gammel kvinne er dømt til 120 timers samfunnsstraff etter at hun tok med et skarpladd våpen i bagasjen som hun sjekket inn på Stavanger lufthavn. Det skriver Stavanger Aftenblad.

I rettssaken forklarte kvinnen at hun var ruset da hun sjekket inn, og at hun skulle ta med våpenet til Oslo for å levere det til noen som hun skylte penger.

I dommen fra Sør-Rogaland tingrett legger vekt på at kvinnen nå har brutt med rusmiljøet, og er i jobb.