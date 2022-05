Rogalending dømt for hatefulle ytringar

Ein mann i 20-åra frå Rogaland er dømt i Sør-Rogaland tingrett for hatefulle ytringar mot ein transperson. Mannen kommenterte «Degenerert som faen» under ein NRK-artikkel som var delt på Facebook der transpersonen var intervjua. Mannen vart dømt til 18 dagar vilkårsbunde fengsel som vart omgjort til to års prøvetid, samt ei bot på 12.000 kroner.