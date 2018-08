Rogaland Frp: rett av Sandberg å gå

Leder av Fremskrittspartiet i Rogaland, Bente Thorsen, sier at det var umulig for Per Sandberg å fortsette som fiskeriminister og nestleder i partiet. Hun mener likevel at Sandberg har vært viktig for partiet, både som stortingsrepresentant og som fiskeriminister.