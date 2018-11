– Reven drepte 39 høner

– Det er en kjempetragedie. Jeg tenker selvfølgelig på de stakkars hønene som har vært fanget inne i hønsehuset med reven rundt seg. Helt grusomt, sier bonde Siw Bogshamn i Haugesund.

Det var mora hennes, Haldis Hagland, som oppdaget det hele. Fredag morgen skulle hun inn for å se til hønene.

– Jeg stod bare og måpte og fikk helt sjokk. Så gikk jeg rundt og så at hodene lå strødd rundt forbi. Jeg begynte rett og slett og gråte, sier Hagland.

Hele 39 høner var blitt drept. Dermed hadde kun én enslig høne overlevd.

– Hun må jo være i sjokk. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med henne. Kanskje jeg bare bør spørre om noen seg en stakkars høne som kan få en flokk å komme til? spør Siw Bogshamn

– Ekstremt tilpasningsdyktige

De to er ikke tvil: Her har reven vært på ferde natt til fredag. Reven var nemlig innom hønsehuset i fjor også. Den gang ble 8–10 høner drept. Og så ble det observert rev på gården på onsdag.

– Jeg har sett veldig mye rev nå de siste to årene. Jeg har vokst opp her, og kan ikke huske at vi har sett så mye rev før, sier Bogshamn.

Hun forteller at alle forholdsregler var tatt. Luker, vinduer og dører var igjen. Likevel klarte noen å komme seg inn.

Hønsehoder lå strødd rundt omkring i hønsehuset til Siw Bogshamn i Haugesund. Foto: Elizabeth Huanca Vold

– Rev er ekstremt tilpasningsdyktige rovdyr som vil bruke minst mulig energi på å skaffe mat når de er sultne. Reven er en skikkelig luring, og det er vanskelig å jakte på den, sier Dagfinn Thorstvedt, som er leder av Hjorteviltutvalget for Haugaland og Sunnhordland.

Han påpeker at revebestanden ikke er skikkelig kartlagt i Norge.

– Men det er nok mye mer rev her i distriktet enn det folk tror. Det kunne derfor fint vært mer jakt på rev for å holde bestanden nede, sier han.

Skytes mer rev

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble det skutt 21.320 rødrev i Norge i jaktåret 2017–2018 (april til mars). Det er en økning på 6,9 prosent siden 2012.

– Hvis det er en rev, håper du at den blir skutt?

– Ja, det er fælt at si det, men hvis vi skal holde på med høner, kan vi ikke ha en rev som lusker rundt hønsehuset, sier Bogshamn.