Katarina fikk nærkontakt med rev som nesten var utryddet

Katarina Strat er glad i å være ute i naturen, og foretrekker å sove utendørs såfremt det er vær til det. Det gjør at hun også får komme tett inn på dyrelivet. Av og til veldig tett.

Da hun tidligere denne uken våknet i teltet sitt, ved Bøstad i Vestvågøy, stod en liten rev på liggeunderlaget hennes.

– Korsreven var veldig nysgjerrig og kom tett innpå. Det var et utrolig hyggelig syn å våkne opp til, forteller Strat til NRK.

Korsrev er ingen egen underart, men en fargevariant av rev. Foto: Katarina Strat

Reiseglad

26-åringen har sommerjobb på vikingmuseet på Borg i Vestvågøy, og er opprinnelig fra Lillestrøm. Resten av året har hun det hun selv beskriver som en «spesiell livsstil».

– Jeg jobber noen måneder og reiser noen måneder. Jeg har vært på seilas fra Irland til Svalbard, og før jeg flyttet hit gikk jeg i Himalaya og besøkte Sri Lanka, sier Strat, som fra september er på søken etter jobb og deretter nye eventyr.

Katarina Strat liker å reise. Her er hun på vei til Namche, Nepal. Foto: katarina.strat på Instagram

Møtet med revevalpen føyer seg inn i rekken av opplevelser hun kommer til å huske. Selv har hun en teori om hvorfor den turte å komme så tett innpå.

– I disse dager skilles revemor fra ungene sine, og da er nok valpene litt forvirret i starten. Jeg har unngått å oppsøke den etterpå, for det er ikke bra at de blir for vant med mennesker.

Kan overføre sykdom

– Nyt gjerne synet av rev og andre dyr, men ikke klapp dem, lyder oppfordringen fra Petter Bøckman. Foto: Karsten Sund

Det rådet stiller Petter Bøckman seg bak, zoolog ved Naturhistorisk museum.

– Det er fint å nyte synet av rev på avstand, men det er ikke noe lurt å klappe reven eller legge ut mat til den, for reven er et dyr som fort blir husvarm.

Vi har en lov som forbyr å gjøre tamdyr av villdyr – og det er det en grunn til, bemerker zoologen. Han forklarer at reven kan ha parasitter, flått og lus som kan overføre sykdom.

– I menneskets historie er det nettopp dyresykdommer som er de store «killerne», og vi har enda ikke kontroll på alle dyresykdommene der ute. Hold derfor villdyr på avstand.

Glupe dyr

Når det er sagt er Petter Bøckman glad over å høre at det er observert korsrev.

– Det ble jaktet mye på den før på grunn av de distinkte merkene i pelsen, og var nærmest utryddet i Norge.

Korsrev er en fargevariant av rev, og ikke en egen underart, poengterer han. Likevel er varianten svært sjelden i Skandinavia, ifølge Wikipedia.

– Ja, den er et sjeldent syn her.

– Rev er generelt glupe dyr, og jo glupere en art er jo mer nysgjerrige er de. Det forklarer hvorfor den ikke er så redd, sier Petter Bøckman.

Kanskje var den lille krabaten Katarina møtte på leting etter mat. Foto: Katarina Strat