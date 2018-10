Rekordmange nye medlemmer til KrF

De siste par ukene har Kristelig Folkeparti fått over 300 nye medlemmer bare i Rogaland. Det etter at partileder Knut Arild Hareide slo fast at han heller vil gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Landsmøtet skal ta stilling til veivalget i november.