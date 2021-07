Rekordmange kvinnelige rekrutter: – Ble overrasket da jeg så alle de andre jentene

– Da jeg kom hit, så ble jeg veldig overrasket da jeg så alle de andre jentene, sier Ingrid Berge, rekrutt i sjøforsvaret.

Berge er en av mange kvinner som hadde sin første dag i rekrutten på Madlaleiren i Stavanger i dag.

– Jeg er veldig spent og motivert, men jeg vet ikke helt hva jeg kan forvente meg, siden jeg ikke vet hva jeg går til, sier Berge.

Ronny Kristoffersen er øverstkommanderende hos KNM Harald Haarfagre. Han syns tallene er gledelige. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Av de 1081 nye rekruttene til sjø- og luftforsvaret, er 46 prosent kvinner. Og i luftforsvaret alene er det 60 prosent kvinnelige rekrutter.

Det er en ny rekord for Forsvaret.

– Det er kjempebra! Kvinner i forsvaret gir et større mangfold. De har mye kunnskap og erfaring, og en fordeling av kvinner og menn gir et bedre læringsmiljø for Forsvaret, sier Ronny Kristoffersen, øverstkommanderende hos KNM Harald Haarfagre.

– Kan være en fysisk ulempe

Verneplikten har vært kjønnsnøytral etter det ble innført allmenn verneplikt i 2015.

Forsvaret har som mål å oppnå en jevn fordeling av både kvinnelige og mannlige rekrutter, men for å få det til har de fysiske kravene til kvinner blitt senket.

Anders Aandstad, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, mener det er mange fordeler med en jevn fordeling av kvinner og menn i forsvaret, men at det kan gå ut over den fysiske kapasiteten. Foto: FORSVARETS HØGSKOLE

– Måten vi driver krigføring har endret seg. Det er mange flere oppgaver som ikke har de samme fysiske kravene, sier Anders Aandstad, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole

Likevel er Aandstad veldig overrasket over at andelen nye kvinnelige rekrutter i luftforsvaret er oppe på 60 prosent.

– Hvis det er flere stillinger med høye fysiske krav, kan en så høy kvinneandel være en fysisk ulempe, selv om det er mange andre fordeler, sier Aandstad.

Sjefen på rekruttskolen er klar på at forskjeller i de fysiske forutsetningene, ikke er et problem.

– Det er forskjeller på kvinner og menn, men vi jobber i grupper, og der utfyller kvinner og menn hverandre, sier Kristoffersen.

– Tror jeg passer inn i den firkanten

Berge har så vidt fått pakket, da hun viser fram lugaren hun skal dele med to andre kvinner og tre gutter.

– Nå ser det ganske rotete ut her, så jeg gleder meg til vi skal lære hvordan det skal ryddes, sier hun.

Berge ser fram til den litt mer firkantete hverdagen i Forsvaret. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Hun valgte sjøforsvaret siden hun er glad i å være på sjøen, men hun gleder seg også til den delen av forsvaret som krever høy disiplin og orden.

– Det kan være jeg er litt annerledes på nettopp det, for jeg er veldig glad i å ha orden. Forsvaret er kanskje litt firkantet på akkurat det, men jeg tror jeg passer inn i den firkanten, sier Berge.

At rommet skal deles med tre andre gutter er heller ikke noe problem.

– Jeg tror det blir bra. Vi kommer til å gjøre hverandre bedre, og få et bedre miljø ut av det, sier hun.