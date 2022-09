Rekordmange besøkende til Preikestolen

Rekordmange har gått til Preikestolen i år. Ved utgangen av august hadde 295.000 tatt turen til topps. Det er nesten 10.000 flere enn i 2019 da det ble satt besøksrekord.

– I løpet av helga passerer vi 300.000 besøkende, sier Helge Kjellevold som er daglig leder i Stiftelsen Preikestolen. Siste året før koronaen gikk 331.000 til den ikoniske fjelltoppen. Den rekorden blir slått i år, sier Kjellevold.

Det har også vært flere som har tatt turen til Kjerag i år, med 56.000 mennesker som har besøkt reisemålet. I 2019 var besøkstallet på 44.000. – Det er et reisemål med mer utenlandsk enn norsk trafikk, sier Kjellevold.

Flørlitrappene i Lysefjorden har derimot ikke hatt like mange besøkende. Det tror Kjellevold handler om mindre tilgjengelighet til de 4444 trappetrinnene.

I dag er det befaring i Lysefjord området, hvor blant annet fylkesordfører Marianne Chesak er med.

– Det har skjedd utrolig mye de siste 30 årene og turismen har eksplodert. Vi skal lage en plan som legger til rette for turisme, vern og at det skal være en flott plass for de som bor her i dag, sier fylkesordføreren.