Regnet fortsetter, men noen dager med sol

Se video av lynnedslag på Kopervik over.

– Det har ikke vært så mye lyn det siste døgnet, men dagene i forveien. Det var en varmluftssektor som beveget seg opp fra Sør-Norge opp til Finnmark og vidda i går, sier Granerød.

– Det er ikke så uvanlig med noen sånne dager om sommeren, men i fjor var det veldig tørt, og da var det ikke så mye.

Han forklarer at det som styrer værsituasjonen nå er lavtrykksaktivitet i Nordsjøen og Norskehavet. Meteorologisk institutt ser på værsituasjonen 11–12 dager frem i tid. Foreløpig er det ikke veldig mye å glede seg over for dem som foretrekker sol og varme i den første sommermåneden.

– Det vil bli bedre mot slutten av den kommende uka, men jeg ikke se noe langvarig og stabilt høytrykk, sier Granerød.

Meteorolog Martin Granerød. Foto: Solveig Horvei / NRK

Men regnværet som er her akkurat nå kan være på vei mot slutten.

Tirsdag og onsdag

Meteorologen sier at det vil klarne noe opp og spesielt sør- og østlandet vil få bedre vær i begynnelsen av den kommende uka.

– På tirsdag kan det bli over 20 grader, sier han.

På Vestlandet og i Rogaland vil bygene henge igjen litt lenger, men tirsdag og onsdag vil bli forholdsvis bra.

– I Rogaland kan det begynne å skye seg litt til på tirsdag kveld, med noe regn natt til onsdag.

Regnet tilbake

Fra onsdag av vil regnet være tilbake i store deler av Sør-Norge. I nord derimot kan man vente seg bedre vær mot slutten av uka.

– Her har det gått ut varsel om vanskelige kjøreforhold nå på grunn av snø. Det ser bedre ut i slutten av langtidsvarselet i nord i alle fall, sier Granerød.