Monas historie kan endre loven

– Jeg kunne bli løftet opp etter veggen og kvelt til jeg besvimte.

Historien 28 år gamle Mona Anita Espedal fortalte i begynnelsen av juli gjorde inntrykk på mange.

I sju år mottok barnevernet meldinger om mishandlingen i hjemmet hun vokste opp i, uten at de grep inn. I voksen alder gikk hun og broren til kommunen og søkte om erstatning. Kommunen erkjente å ha sviktet. Det endte likevel med at han fikk 1,3 millioner kroner. Hun fikk 0. Fordi hun hadde ikke nok varige mén. Senere har politikerne i kommunen kommet på banen og ønsker å tilby henne en moralsk erstatning.

Klar tale til politikere i Oslo

Historien har skapt et enormt engasjement og denne uka ble Mona invitert til Oslo for å snakke med politikere og andre som har opplevd lignende. Målet var å få partiene på Stortinget til å forplikte seg til å gå gjennom lovverket.

– Jeg vil at politikerne skal forstå hvor urettferdig systemet er overfor offeret som har gått gjennom vond barndom, sier Mona.

Mona Anita Espedal fortalte sin historie i Oslo. Hun ble intervjuet av Inga Marte Thorkildsen (til venstre). Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Reaksjoner

– Jeg reagerte veldig sterkt på saken til Mona og det tror jeg det er mange gjør.

Det er byråd i Oslo, og tidligere barneminister for SV, Inga Marte Thorkildsen, som står bak initiativet til å endre erstatnings- og foreldelseslovverket for å unngå saker som Monas.

Denne uka inviterte hun Mona og flere andre som har hatt liknende erfaringer til Oslo for å fortelle om sine historier og for å be de forskjellige partiene på Stortinget til å forplikte seg til å gå gjennom regelverket.

– Det er helt urimelig at et menneske som har blitt utsatt for så stor belastning i barndommen sin skal oppleve senere møtt med at de ikke ble nok skadet ut fra en eller annen definisjonen som kanskje den personen det gjelder ikke er enig i, sier Thorkildsen.

På arrangementet i Oslo møtte politikere fra SV, Venstre og Frp, mens nestlederne fra Arbeiderpartiet, Høyre og KrF sendte hilsener. Flere henvendte seg direkte til Mona.

«Takk, Mona»

– Kjære Mona, takk for at du deler av din livserfaring. Det betyr mye.

Slik innledet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sin hilsen.

– Du ønsker en gjennomgang av erstatnings- og foreldelseslovverket, og jeg kan si på vegne av Høyre at vi støtter en gjennomgang av dette lovverket, avsluttet han.

– KrF er villige til å forplikte seg til å se på lovverket. Jeg vil hilse veldig til Mona Anita som har satt ord på dette og brukt mange år av sitt liv. Lykke til videre og jeg håper du får den erstatningen du har krav på, sa KrF-nestleder Olaug Bollestad.

Også Ap, Venstre og Senterpartiet stilte seg bak og dermed blir det gjennomgang av lovverket.

– Vi sier et rungende ja. Arbeidet er påbegynt. Justisdepartement jobber allerede med saken, sier Kari Kjønaas Kjos fra Frp.

Det ble dermed fullt gjennomslag for Mona og Thorkildsen.

– Jeg har ikke ord. Jeg er veldig overrasket og veldig glad. Jeg setter stor pris på å bli hørt.

