Ran i Stavanger sentrum

Det har vært et ran av en butikk i Stavanger sentrum. Gjerningspersonen viste frem en våpenlignende gjenstand og stakk fra stedet. Politiet er på stedet og har kontroll på en person og undersøker om han har forbindelse med forholdet.

– Det er foreløpig en uavklart situasjon, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Olaug Bjørnsen.

Hun forklarer at politiet nå sjekker overvåkningskamera og forsøker å få en oversikt over situasjonen.

– Det er ingen fare for omgivelsene rundt. Det er ingen fare for at gjerningspersonen løper rundt, sier Bjørnsen.

Det skal dreie seg om et ran i en matvarebutikk.

– Det er borttatt et mindre pengebeløp. Det er per nå ingen info om at noen er skadet i forbindelse med ranet, skriver operasjonsleder på Twitter.

Daglig leder er kommet til stedet og ivaretar de ansatte i butikken. Politiet foretar avhør og undersøkelser på stedet.