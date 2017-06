Råkjørte i 60-sone og mistet lappen

Tre personer mistet førerkortet og ni personer fikk bot, etter at politiet hadde trafikkontroll i Sandnes i ettermiddag. På Twitter skriver politiet at høyeste hastighet som ble målt var 90km/t i 60 sonen. I tillegg fikk to personer bot for mobilbruk i bil.