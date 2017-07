Rådyr døde etter påkjøring

Like før klokken 04.00 natt til torsdag kjørte en 16 år gammel gutt på et rådyr ved Sørstokke på Karmøy. Han var ute og kjørte da et rådyr kom løpende ut i veibanen, sier operasjonsleder Britt Jorunn Løvereide i Sør-Vest politidistrikt. Rådyret døde i sammenstøtet. Gutten skal ha kommet fra det med mindre skader skriver Haugesunds avis.