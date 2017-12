Ordfører Christine Sagen Helgø (H) satte mandag seg ned sammen med flertallspartiene for å diskutere om hva Stavanger kommune skal gjøre med Viking stadion.

De ble enige om at kommunen verken vil kjøpe eller leie stadion av Viking så lenge SR-Bank krever 55 millioner kroner i pant. Summen stammer fra den gang stadion ble finansiert i 2004.

Den siste taksten på Viking stadion er imidlertid «bare» 24 millioner, ifølge Sagen Helgø.

– For oss er dette dramatisk. Det betyr at et vesentlig element i redningsplanen ser ut til å falle bort, sier Stig H. Christiansen, styreleder i Viking AS til NRK.

– Hvis det ikke kommer en annen mirakuløs løsning på plass fort, så vet alle hva alternativet er: å beslutte oppbud sammen med styret, sier Christiansen.

Stig H. Christiansen mener avgjørelsen i bystyret blir avgjørende for Vikings fremtid. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Etter flertallets klare melding er det usikkert om saken i det hele tatt vil bli behandlet i Stavanger kommune før jul. For også Rødt, SV, Ap, Folkeaksjonen NEI til mer bompenger og MDG har tidligere sagt nei til stadion-kjøp slik avtalen er nå.

– Det er selvfølgelig en veldig uheldig situasjon. Det hadde jo vært bra om vi hadde en løsning for Viking stadion på bordet nå, men sånn som vi ser på både tallene og hvordan ting har blitt, er det ikke realisme i å få til en løsning med den holdningen banken har, sier ordfører Christine Sagen Helgø til NRK.

– De må ha misforstått

Kommunikasjonsdirektør i SR-Bank, Thor Christian Haugland, mener ordføreren og politikerne må ha misforstått saken.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen som ordføreren kommer med. Det kom ingenting nytt ut fra møtet i dag i forhold til det vi har meddelt tidligere.

Thor Christian Haugland, kommunikasjonsdirektør i SR-Bank. Foto: Erik Waage / NRK

Haugland understreker at SR-Bank fortsatt er fast bestemt på å løse saken og slik unngå at Viking går konkurs.

– Vi tror fortsatt at dette lar seg løse. Vi har vært tydelige på at hvis det blir en leieavtale eller overtakelse av stadion, så kan vi vike pant i forhold til ny leier eller eier under forutsetning av at store deler av det som er gjeld knyttet opp til stadion, innfris, men vi har ikke sagt at alt må innfris, sier Haugland.

– Bærekraftig for kommunen

Rådmann Per Kristian Vareide uttalte til NRK i forrige uke at en stadion-løsning må være bærekraftig for kommunen på lang sikt. En fotballstadion har et begrenset bruksområde, og fotballforsker Tor Geir Kvinen har tidligere stilt seg kritisk til at kommunen skal kjøpe stadion alene.

Torsdag uttalte Høyres gruppeleder i Stavanger, John Peter Hernes, at et alternativ kan være at klubben går konkurs.

7. divisjon neste?

Går Viking konkurs, kan det medføre at klubben taper lisensen.

NFFs Rune Nordhaug bekrefter at en eventuell Viking-konkurs betyr at laget må begynne på bunnen igjen. Foto: NFF

– Med det resultat at klubben faller nedover i divisjonene, og i verste fall går i oppløsning, sier styreleder Stig H. Christiansen.

Da må klubben starte på bunn av seriesystemet, bekrefter seksjonsleder for klubbstøtte i Norges Fotballforbund, Rune Nordhaug.

– Det innebærer at man ikke har noen klubb som heter Viking lenger. Klubben er konkurs og avsluttet som en juridisk enhet. Så kan de selvfølgelig starte opp en ny klubb, men da må man starte på laveste nivå i den kretsen man tilhører, sier han.

I Rogaland fotballkrets strekker divisjonssystemet seg helt ned til 7. divisjon.