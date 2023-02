Punget ut en kvart million kroner for Haaland-statue

Den mye omtalte statuen av Erling Braut Haaland ble i dag solgt for 250.000 kroner på en auksjon på Jæren. Det var Kirsten Risa som endte opp med å kjøpe statuen.

– Det er veldig kjekt at jeg fikk inn budet. Det var et impulskjøp, vi bestemte oss for det i bilen på vei ut, sier Risa.

Hun er usikker på hvor hun skal plassere statuen, men er likevel glad for kjøpet.

– Erling har satt Jæren og Norge på kartet. Det er fantastisk hva han har gjort, det er veldig stas, sier hun.

Trestatuen på 700 kilo er skåret ut av Kjetil Barane som ønsket å hedre verdensstjernen fra Jæren. Pengene som kom inn på auksjonen skal gå til Haydom sykehus i Tanzania.