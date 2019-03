Politiet undersøker dykkerutstyret

Dykkerutstyret som ble brukt under drukningsulykken på Karmøy torsdag, er nå blitt sendt til HVL i Bergen for tekniske undersøkelser. Politiet undersøker videre om prosedyrene ble fulgt under dykket der en elev ved Karmøy folkehøgskole druknet.