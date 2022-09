Politi var ikke på vakt i Dalane

Nødetatene i Dalane er svært bekymret for beredskapen etter at en truende hendelse mot ambulansepersonell for to uker siden, skriver Dalane Tidende.

Det var ikke politi på vakt i Dalane da en utagerende mann prøvde å ta seg inn i ambulansesentralen, og mannskaper fra Brannstasjonen måtte rykke ut for å stanse mannen.

Richard Urdal, tillitsvalgt ved politistasjonen i Egersund mener det er ille at politiet ikke har folk på vakt, spesielt på en fredagskveld.