Person mistenkt for knivstikking i Sandnes

– Én person er mistenkt for grov kroppsskade eller medvirkning til dette i et bolighus på Hana. Ingen er pågrepet og siktet på nåværende tidspunkt, men vi utelukker ikke at flere personer kan bli mistenkt, og utelukker heller ikke at det kan komme siktelser, sier etterforskningsleder Hans-Christian Hetland.

Den fornærmede mannen i 30-årene er foreløpig ikke avhørt. Bistandsadvokat er Anne Kroken.

– Vi har avhørt flere vitner, men ingen vitner til selve hendelsen. Vi fortsetter med flere vitneavhør i dag, sier Hetland.

Politiet fortsetter med taktisk og teknisk etterforskning, samt etterretning, med mål om å pågripe gjerningsperson/gjerningspersoner. Opplysninger i saken tyder på at dette er en alvorlig hendelse internt i et miljø.

– Jeg ønsker ikke å si noe om dette miljøet, annet enn at det er et kriminelt miljø, sier etterforskningslederen.