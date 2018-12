– Det skjærer i hjertet. Virkelig. Jeg hadde vært knust om mitt barn hadde åpnet en slik gave, sier Nina Langeland, leder for hjelpeorganisasjonen Hjelp oss å hjelpe i Rogaland.

Organisasjonen pakket ut gaven for å sjekke innholdet. Dette har blitt en rutine etter at det også i fjor kom inn gaver med støtende innhold.

Det var Rogalands Avis som først omtalte saken.

Pappbeger og kondom

Tanken med prosjektet er å dele gaver og medmenneskelighet med vanskeligstilte familier. Fram mot jul kan folk donere gaver i nærmere 70 handlevogner og juletrær i fylket. Organisasjonen regner med å hjelpe opp mot 200 familier til jul.

Tanken med prosjektet er å dele av overflod og medmenneskelighet til vanskeligstilte familier, og ikke søppel som dette. Foto: Privat

Pakken var merket til et barn, og ble funnet i en av handlekurvene i Rogaland. Inni var det et pappbeger med en åpnet kondompakke, et kondom og en ondsinnet beskjed på lapp.

«Disse skulle moren og faren din brukt, når dem likevel ikke har råd til å kjøpe gave til deg!»

Fått kritikk for å dele

Organisasjonen la ut et innlegg på Facebook-siden sin søndag kveld, der de freser over gaven som har kommet inn. Innlegget har skapt stort engasjement blant folk, og har per nå over 300 delinger.

Organisasjonen har også fått negative kommentarer over at de offentliggjør innholdet i pakken.

– Noen mener vi er uprofesjonelle som legger dette ut, men vi er en liten organisasjon og legger hele sjela vår i dette. Derfor tar vi gaver som dette personlig, og reagerer, sier Langeland til NRK.