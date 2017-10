Påkjørt flere ganger av beruset sjåfør

– Bilføreren kjørte inn i mopeden bakfra. Så rygget han over mopedføreren for deretter å kjøre frem igjen over henne, sier operasjonsleder André Skram Hansen i Sør-Vest politidistrikt til nettstedet Hnytt.

Mopedføreren var en kvinne i 50-årene.

– Politiet var vitne til det som skjedde, så sjåføren ble raskt tatt kontakt med, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Inger Frøyland Jensen til NRK.

Ble skadet

Kvinnen som ble påkjørt, var ved bevissthet etter uhellet.

– Vi vet ikke hva tilstanden til kvinnen er nå. Hun klaget over smerter i en fot og i brystet, sier operasjonslederen.

Kvinnen ble tatt med til legevakten av en ambulanse.

Sterkt beruset

– Sjåføren fremstod som åpenbart beruset. Han ble testet, og deretter innsatt i politiets arrest, sier Frøyland Jensen.

Der sitter mannen ennå – syv timer etter påkjørselen.

– Bilfører er fremdeles for beruset til å avgi forklaring, sier operasjonslederen.