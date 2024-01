Overtar havvind-prosjekt i USA

Equinor tar fullt eierskap i havvindprosjektet Empire Wind i USA i en byttehandel med BP.

BP får fullt eierskap i Beacon Wind-prosjektet, opplyser Equinor torsdag.

For tre uker siden varslet Equinor at de trekker seg ut av Empire Wind 2, som er en del av Empire Wind-prosjektet. Prosjektet ble da omtalt i mediene som et kostnadssluk.

Nå tar det norske selskapet altså over hele eierandelen i Empire Wind, noe som også gjelder prosjektet som ble skrotet tidligere i år.